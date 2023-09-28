Kanadalı Astronot Julie Payette'den Geleceğin Astronotlarına Tavsiyeler

Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ilk Kanadalı astronot Julie Payette, yaptığı uzay görevlerinde yalnızlık ve duygusallığa kapılmadığını belirtti. Kadınların daha duygusal olduğu düşüncesinin kişinin karakteriyle ilgili olduğunu vurgulayan Payette, geleceğin astronotlarına hayallerini takip etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu'na giden ilk Kanadalı astronot olarak tarihe geçen, eski Kanada Genel Valisi Julie Payette (60), iki kez gittiği uzay görevinde yalnızlık ve duygusallığa kapılmadığını söyledi. Kadınların daha duygusal olduğu düşüncesinin aksine, bunun kişinin karakteri ile ilgisi bulunduğunu belirten Payette, geleceğin astronotlarına tavsiyeler verdi. Payette, Ne hayal ediyorsanız, onun peşinden gidin. Ne ilginizi çekiyorsa, o hayalinizi kovalayın. Çünkü gökyüzü sınır değilö dedi.

1999 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ilk Kanadalı astronot olarak tarihe geçen Julie Payette, Uzay Kaşifleri Derneği'nce (Association of Space Explorers-ASE), 34'üncüsü düzenlenen Planetary Congress'e katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Bursa Business School'un ev sahipliğinde, Uludağ'da buluşan, 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonottan Julie Payette, DHA mikrofonuna konuştu.

'BAŞVURMAZSANIZ ALINMAZSINIZ'

1992 yılında 5 bin 300 kişi arasından Kanada Uzay Ajansına (CSA) seçilen 4 astronottan biri olan, 2013'te CSA'dan emekli olan ve 2017-2021 yılları arasında Kanada'nın 29'uncu Genel Valisi olarak görev yapan Payette, 1992 yılında başlayan uzay yolculuğunu, Birlikte çalıştığım bütün astronotlar, teknik şeyler çalışıyordu ve ben de mühendisim. Alımlar açıldığında, Kanada Uzay Ajansı'na başvurmuştum. Bir söz vardır, 'Başvurmazsanız alınmazsınız', ben de başvurmuştum. Uzaya eskiden alımlar yapılırken, International Space Station inşa edilirken, medikal doktorlara, mühendislere ve teknik bilgisi olan insanlara bakılıyordu. Biz 5 bin kişi birlikte başvurduk. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Teknik bilgimle alındım ve uzay istasyonu kurulmadan önce, alımlar daha çok bu şekilde yapılıyorduö sözleriyle özetledi.

İlk uzay uçuşunu 1999, son uzay uçuşunu ise 2009 yılında gerçekleştiren Julie Payette, Uzayda 2 kere bulundum. Ben 2 çıkışımdan sonra vali oldum. Birinde inşa etmek için çıkmıştım. İkinci uçuşumdan sonra GUHEM'e çok benzeyen bir kuruluşta bilim direktörlüğü yaptımö dedi.

'DÜNYAYI UZAYDAN GÖREBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

İki kez gittiği uzay görevinde yalnızlık ve duygusallığa kapılmadığını söyleyen, kadınların daha duygusal olduğu düşüncesinin aksine, bunun kişinin karakteri ile ilgisi bulunduğunu belirten Payette, geleceğin astronotlarına tavsiyeler verdi. Payette, şunları söyledi

Genç erkeklere ya da kadınlara, herkese vereceğim tavsiyeler var. Ne hayal ediyorsanız, onun peşinden gidin. Ne ilginizi çekiyorsa, o hayalinizi kovalayın. Çünkü gökyüzü sınır değil. Cinsiyetten daha çok, bir kişinin karakteriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben mühendisim ve bu işe karakter olarak da daha uygun olduğumu düşünüyorum. Duygusallıktan ziyade, oraya gittiğim için, o takımla çalışabildiğim için, dünyayı uzaydan görebildiğim için çok mutluyum.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına katılması ve ilk astronotlarını uzaya yollamak için yaptığı hazırlıktan heyecan duyduğunu da söyleyen Kanadalı astronot, Türk insanlarına ve Türk astronotlarına şunu söylemek istiyorum; sizler de bu çalışmalara katıldığınız için çok mutluyum. Türkiye'yi ve Türk astronotları da aramızda bulundurmaktan ve burada olmaktan çok mutlu ve çok heyecanlıyımö ifadelerini kullandı.