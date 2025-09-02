Kanadalı Aktör Graham Greene 73 Yaşında Hayatını Kaybetti

"Kurtlarla Dans", "Yeşil Yol" filmlerindeki rolleriyle tanınan Kanadalı aktör Graham Greene'nin 73 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

CBC News'un internet sitesindeki habere göre, Kanadalı aktörün menajeri, 73 yaşındaki Greene'nin vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Oyuncunun menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filmindeki "Kicking Bird" rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.