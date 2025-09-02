Kanadalı Aktör Graham Greene 73 Yaşında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtlarla Dans ve Yeşil Yol filmlerindeki rolleriyle tanınan efsanevi aktör Graham Greene'nin 73 yaşında doğal nedenlerle vefat ettiği açıklandı.

"Kurtlarla Dans", "Yeşil Yol" filmlerindeki rolleriyle tanınan Kanadalı aktör Graham Greene'nin 73 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

CBC News'un internet sitesindeki habere göre, Kanadalı aktörün menajeri, 73 yaşındaki Greene'nin vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Oyuncunun menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filmindeki "Kicking Bird" rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Günlerdir ortada yoktu, Trump'tan ilk görüntü geldi

Günler sonra görüntülendi! Trump'ı gören herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.