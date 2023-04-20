Kanada Senatosu Raporu: İslamofobi ülkede derin kök saldı

Kanada Senatosu İnsan Hakları Komitesince hazırlanan raporda, Müslüman karşıtlığının (İslamofobi), ülkede derin kök saldığı belirtildi.

Komite üyeleri, ülke çapında nefret saldırılarının kurbanı olan Müslümanlarla görüştü ve bir rapor hazırladı.

Tamamı daha sonra yayımlanacak raporda, aşırı sağcıların ve Müslüman karşıtı nefret gruplarının sayılarının arttığı, dolayısıyla da nefret olaylarının fazlalaştığı kaydedildi.

Raporda, "İslamofobi'nin ülkede derin kök saldığı" belirtildi.

Ayrıca raporda, Müslüman karşıtı vakaların, diğer dini gruplarla olan olaylara göre daha fazla şiddet içerdiği vurgulandı.

Komite Başkanı Salma Ataullahjan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki İslamofobik olayların arttığını, küçük çocukların bunlara şahit olduğunu; bunun da travmaya ve kuşaklararası çatışmalara zemin hazırladığını söyledi.

Ataullahjan, İslam ve Müslüman karşıtı olaylarda özellikle kadınların savunmasız olduğunu belirterek "Bu kadınlardan bazıları evlerinden ayrılmaktan korktuğu için çocuklarını okuldan almakta zorluk çektiler. Birçoğuna tükürüldü. Müslümanlar devamlı arkalarına bakarak yürümek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Kanada İstatistik Kurumunun martta yayımladığı bir raporda, polis tarafından bildirilen nefret suçlarının "2020'de 2 bin 646 iken 2021'de yüzde 27 artışla 3 bin 360'a yükseldiği" aktarıldı.

Rapordaki detaylar, Müslümanları hedef alan ve polise bildirilen nefret suçlarının aynı dönemde yüzde 71 arttığını gösterdi.

Kanada'da yaklaşık 1 milyon 775 bin Müslüman yaşıyor.

Ataullahjan, yaşanan olayların bu rakamlardan çok daha fazla olduğunu ve pek çok olayın bildirilmediğini söyledi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) açıklamasında, Senatonun raporundan ötürü memnuniyet duyduklarını kaydetti.

NCCM sözcüsü Steven Zhou "herkesin her yerde üzerine çalışması gereken bir konu." değerlendirmesini yaptı.

NCCM geçen günlerde nefret olaylarını detaylandıran bir rapor yayımladı.

Raporda, martta Toronto'daki bir camiye spreyle yazılan "nefret mesajları" vakası, bu ay Montreal'deki bir camiye giren ve kürekle camları kıran bir adamın gerçekleştirdiği olay, yine bu ay Toronto yakınlarındaki Markham'da İslam Cemiyeti'ndeki Müslümanlara hakaret ve Kitchener, Ontario'daki iki Müslüman kadının silah zoruyla tutulması gibi olaylara yer verildi.