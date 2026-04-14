Kanada'dan İsrail'e "Lübnan'a saldırıları durdurun" çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Lübnan'ın güneyinde bir Kanada vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurarak, İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Bakan Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan'ın güneyinde bir Kanada vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklayan Anand, bu kişinin ölüm nedenine dair detaylı bilgi vermedi.

Anand, "Kanada, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması da dahil olmak üzere tam devlet otoritesini yeniden tesis etme ve kullanma çabalarını kesinlikle desteklemektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'e, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunan Anand, her iki ülkeyi çatışmayı sona erdirmek için kalıcı, diplomatik bir çözüme ulaşmaya teşvik ettiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.