Kanada'dan İsrail'e "Lübnan'a saldırıları durdurun" çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Lübnan'ın güneyinde bir Kanada vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurarak İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya çağırdı. Bakan, Kanada'nın Lübnan hükümetinin çabalarını desteklediğini ifade etti.

Bakan Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan'ın güneyinde bir Kanada vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklayan Anand, bu kişinin ölüm nedenine dair detaylı bilgi vermedi.

Anand, "Kanada, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması da dahil olmak üzere tam devlet otoritesini yeniden tesis etme ve kullanma çabalarını kesinlikle desteklemektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'e, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunan Anand, her iki ülkeyi çatışmayı sona erdirmek için kalıcı, diplomatik bir çözüme ulaşmaya teşvik ettiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı