Haberler

Kanada: Küba'ya 5,8 Milyon Dolar Tutarında İnsani Yardım Sağlayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada, kötüleşen koşullar nedeniyle Küba'ya 8 milyon Kanada doları tutarında insani yardım gönderiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu yardım gıda ve beslenme desteğini artırmak amacıyla kullanılacak.

OTTAWA, 26 Şubat (Xinhua) -- Kanada, koşulların giderek kötüleştiği Küba'ya 8 milyon Kanada doları (yaklaşık 5,8 milyon ABD doları) tutarında insani yardım sağlayacak.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Randeep Sarai'nin çarşamba günü duyurduğu fon, savunmasız durumdaki Kübalılara gıda ve beslenme desteğini artırmak amacıyla derhal kullanıma sokulacak.

Açıklamada fonun, Dünya Gıda Programı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ile işbirliği içinde yürütülen uluslararası yardım programı çerçevesinde sağlanacağı vurgulandı.

Açıklamada ciddi yakıt kıtlığı, uzun süreli elektrik kesintileri ve gıda ile sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaşması nedeniyle Küba'da koşulların giderek kötüleştiğine dikkat çekildi.

Melissa Kasırgası başta olmak üzere geçen yıl yaşanan zorlukların etkisiyle derinleşenen enerji krizinin, milyonlarca insanı daha savunmasız duruma getirdiği belirtildi.

Anand, kararı Kanada dış politikasının bağımsız şekilde aldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Akan trafikte aniden yer yarıldı, araçlar içine düştü