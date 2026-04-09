Kanada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınayarak kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Anand, sivillerin korunmasının uluslararası hukukun bir gerekliliği olduğunu vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail ordusunun Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.

Uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Anand, İsrail'i Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

Anand, "İsrail tarafından Beyrut dahil Lübnan genelinde düzenlenen, sivillerin ölümüne yol açan ve sivil altyapıyı hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ve Hizbullah'a kalıcı ateşkes uygulama ve buna bağlı kalma çağrısı yapan Anand, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin kararların uygulanması gerektiğini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
