Kanada'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Gazze'ye engelsiz insani yardım akışının sağlanması için çağrı yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Anand, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara bölgesinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dikkatlerini Orta Doğu'da "barış ve kalıcı istikrara duyulan acil ihtiyaca" yönlendirdiklerini belirten Anand, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına desteklerini yinelediklerini ifade etti.

Anand, "(Gazze'ye) Engelsiz insani yardım akışı için çağrı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, İsrail hükümetinin de onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 245 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 627'sinin yaralandığı, enkaz altından da 532 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.