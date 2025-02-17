Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü

Kanada'nın Toronto kentinde yer alan Pearson Uluslararası Havalimanı'nda sıra dışı bir kaza meydana geldi.

İNİŞ YAPAN YOLCU UÇAĞI TERS DÖNDÜ

ABD'nin Minneapolis kentinden havalanan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, Toronto'da iniş yaptığı sırada ters döndü.

YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.