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Kanada'da askeri üste çıkan yangında 4 asker öldü, onlarca kişi yaralandı

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Kanada'da askeri üste çıkan yangında 4 asker öldü, onlarca kişi yaralandı
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Başbakan Mark Carney, Alberta'daki Wainwright üssünde çıkan yangında 4 askerin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını söyledi. Carney, ölenlerin yakınlarına haber verildiğini belirtirken Kanada ordusu yangının terörle bağlantılı olduğuna dair belirti bulunmadığını duyurdu.

OTTAWA, 19 Ekim (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkenin batısındaki Alberta eyaletinde bulunan askeri üste çıkan büyük yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Carney pazar günü yaptığı açıklamada Ottawa'daki son duruma ilişkin bilgi vererek, hayatını kaybeden 4 askerin yakınlarına haber verildiğini belirtti.

Carney, "Dün öğleden sonra Wainwright'taki Kanada Silahlı Kuvvetleri üssünde çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın, barış zamanında Kanada topraklarında silahlı kuvvetlerin karşılaştığı en büyük trajedilerden biri oldu" dedi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından pazar günü erken saatlerde yapılan açıklamada, olayın terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığı vurgulanarak, yangının yol açtığı hasarı değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yerel basında son açıklamalardan önce yer alan haberlerde, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bilgisi verilmişti.

Kanada hükümetinin internet sitesindeki bilgilere göre Edmonton'ın yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunan Wainwright üssü, Kanada'nın en yoğun askeri üslerinden biri. Üs, Kanada Manevra Eğitim Merkezi ile 3. Kanada Tümeni Eğitim Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua
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