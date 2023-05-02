Kanada Başbakanı Trudeau, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna halkına desteğini yineledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna halkına desteklerini yinelediği bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna halkına desteklerini yinelediği bildirildi.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen iki lider, Ukrayna'daki mevcut durumu ve Kanada'nın gelecekte ülkeyi nasıl destekleyeceği konusunu ele aldı.

Trudeau, ülkesinin, Rusya'nın sivil hedeflere yönelik saldırıları ve Ukraynalı çocukların Rusya'ya zorla tehcir edilmesi de dahil Moskova'nın acımasız ve haksız saldırganlığı karşısında kararlılıkla mücadele eden Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

Başbakan Trudeau, Kanada'nın gerektiği sürece askeri, insani, finansal ve diğer konularda yardımlarla Ukrayna'nın yanında yer alma taahhüdünü tekrarladı.

Ukrayna'nın adil barışa yönelik diplomatik çabalarını desteklediğini ifade eden Trudeau, Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilecek G-7 Zirvesi'ne video konferansla katılacak Zelenskiy'nin açıklamalarını da heyecanla beklediğini dile getirdi.

Trudeau ve Zelenskiy, yakın teması sürdürme kararlılıklarını da vurguladı.