Kanada Başbakanı Carney'den BAE'de hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran'ın misillemelerinde hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı diledi. Ayrıca, İran'ın düzenlediği saldırıları kınadı ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin önemini vurguladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerindeki saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı diledi.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran'ın misillemelerinde BAE'de yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.

Ülkesinin, Abu Dabi'de İran'ın misillemelerinde hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı dilediğini aktaran Carney, İran'ın düzenlediği saldırıları da kınadığını belirtti.

Carney, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Kanada, uluslararası deniz taşımacılığını korumaya ve seyir özgürlüğünü güvence altına almaya yönelik çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

BAE, dün İran'dan ateşlenen ve hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzenin şarapnellerinin isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Kan donduran 'Ters ilişki' cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

