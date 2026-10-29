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Kanada Başbakanı Carney, 20 yılı aşkın aradan sonra ilk güvenlik planını açıkladı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, 20 yılı aşkın sürenin ardından hazırlanan “Daha Güçlü Bir Kanada Planı” adlı ilk ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Stratejide 5 öncelik belirlendi: ekonomik güvenlik, savunma, istihbarat, suçla mücadele ve ortaklıkların çeşitlendirilmesi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 20 yılı aşkın sürenin ardından hazırlanan, ülkenin ekonomik güvenliğini, savunma kapasitesini ve istihbarat yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan ulusal güvenlik stratejisini açıkladı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden, "Daha Güçlü Bir Kanada Planı" adı verilen ulusal güvenlik stratejisine ilişkin açıklama yapıldı.

"Kurallara dayalı uluslararası düzenin aşındığına ve Kanada'ya yönelik tehditlere" işaret edilen açıklamada, "Ekonomik güvenlik ile ulusal güvenlik arasındaki çizgi ortadan kalktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 20 yılı aşkın sürenin ardından açıklanan ilk stratejide, ekonomik güvenlik ve dayanıklılığın güçlendirilmesi, ortaklıkların çeşitlendirilmesine yönelik "disiplinli bir dış politika" izlenmesi, Kanada Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması, halkın suç ve ulusal güvenlik tehditlerinden korunması ve istihbarat kapasitesinin modernize edilmesi olmak üzere 5 öncelik belirlendiği belirtildi.

Plan kapsamında Kanada'nın yerli savunma sanayisi altyapısının güçlendirilmesinin, savunma tedarik süreçlerinin hızlandırılmasının ve Arktik bölgesinin güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, Kanada'nın Hint-Pasifik ve Orta Doğu dahil diğer bölgelerde istikrara katkıda bulunmayı sürdürmesinin de amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yabancı müdahalesi, casusluk ve ulus ötesi organize suçla mücadele çabalarının yoğunlaştırılmasının da stratejinin hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Stratejinin ayrıca Kanada'nın bağımsız istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesini, istihbarat ortaklıklarının geliştirilmesini ve vatandaşların haklarının korunması şartıyla ilgili yasal yetkilerin güncellenmesini içerdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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