Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çalmakla suçlama" kumpasında, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden başlayarak Likud'un sandık merkezlerinde görevlendirdiği binlerce temsilciye kadar uzanan koordineli bir ağın kullanıldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın araştırması geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu ile partisi Likud'un, seçimlerden önce İsrail vatandaşı Filistinli Arapları seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçlamaya yönelik bir kumpas hazırladığını ortaya koydu.

Ekim ayında yapılan parlamento seçimleri sonucunda Netanyahu'nun ittifakı 120 sandalyenin 53'ünü, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğu 48'ini, Filistinli partiler ise rekor temsil düzeyine ulaşarak 19'unu kazandı.

Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin de desteğiyle Netanyahu bloğunun milletvekili sayısından daha fazla vekilin desteğini elde ederek 8 Kasım'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Seçim günü ve sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ve aşırı sağcı ortakları Filistinlileri seçimleri çalmakla suçladı. Bu suçlamaların bir plan dahilinde yapıldığı ortaya çıktı.

İsrail basınına yansıyan bilgiler, planın Netanyahu'nun ofisinden başlayarak Likud'un sandık merkezlerinde görevlendirdiği binlerce temsilciye kadar uzanan koordineli bir kumpas olduğunu ve bu süreçte bir ağın kullanıldığını ortaya koydu.

Netanyahu'nun, seçimlerin kaybedilmesi ihtimaline karşı, 27 Ekim öncesinde haftalar süren bir kampanya yürüttüğü ve bu kampanyanın olası seçim yenilgisinden Filistinli seçmenleri sorumlu tutmayı amaçladığı ifade edildi.

Seçim günü yaklaşık 1.280 şikayet

Ayrıca, "Araplar seçimleri çaldı" söylemiyle yürütülen kampanyanın Filistinli vatandaşları hedef alan kumpasın sadece bir yönü olduğu ortaya konuldu.

Habere göre Likud, seçim günü yaklaşık 1.280 şikayette bulundu. Şikayetlerde, Filistinli seçmenlere oy karşılığında para ve alışveriş kartları dağıtıldığı yönünde iddialara yer verildi.

Araştırmada güneydeki Necef bölgesinde yer alan Rahat kentinde, seçimleri etkileme ve para dağıtma şüpheleriyle ifadeye çağrılan vatandaşların tanıklıklarına da yer verildi.

Görüşlerine başvurulan vatandaşlardan biri, polisin kendisine 'neden Birleşik Arap Listesi'ne oy vermek istediğini' sorduğunu anlattı. Söz konusu kişi, polisin kendisini "seçmenlere para dağıtmakla" suçladığını ancak bunu kabul etmediğini aktardı.

Oy satın alma ve seçimlere müdahale edildiği yönündeki iddialar İsrail'de siyasi ve hukuki tartışmalara yol açarken, Merkez Seçim Komisyonu, seçimlerin nihai sonucunu etkileyen bir usulsüzlüğün gerçekleştiğine dair delil sunmadı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun ofisi, kendi bünyesindeki yetkililerin söz konusu olayın planlanmasına dahil olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Araplar tarihi katılım göstermişti

İsrail Seçim Komisyonu'na göre, 27 Ekim'de yapılan seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlilerin katılım oranı yüzde 80 ile tarihi düzeye ulaştı.

1948'de Filistin topraklarında kurulan İsrail'in 10 milyonu aşkın nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinliler, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 19 milletvekiliyle tarihi temsil düzeyine ulaşmıştı.

Seçimlere genel katılım oranının ise yüzde 77,7 olduğu, bu oranın, 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek genel katılım olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA