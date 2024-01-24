Üye Girişi
Haberler

Kamyonun geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri'de bir kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de, D.T.'nin kamyonuyla geri manevra yaparken çarptığı oğlu 12 yaşındaki M.T.  hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45'inci Caddede meydana geldi.  İddiaya göre, baba D.T. ile oğlu M.T., yatak süngerleri üreten fabrikaya kamyonla malzeme getirdi. M.T.'nin araçtan indiği sırada kamyona geri manevra yapan D.T., oğluna çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri Güvenlik Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title