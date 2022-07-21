Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü BİLECİK'te, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Erat (67), yaşamını yitirdi. BİLECİK'te, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Erat (67), yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Bilecik-Bozüyük kara yolu Küplü köyü kavşağında meydana geldi. Hümmet Ş. yönetimindeki 51 EN 751 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapan İsmail Erat'ın kullandığı 26 E 8621 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan İsmail Erat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Hümmet Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel Bilecik Güncel Haberler

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