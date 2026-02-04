Salihli'de Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydoğan Vatan (44) hayatını kaybetti. Yaralanan kamyon şoförü E.K. (63) hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı kara yolu Dombaylı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aydoğan Vatan yönetimindeki 10 VL 080 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.K.'nin kullandığı 45 TL 919 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Vatan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Aydoğan Vatan'ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralanan kamyon şoförü E.K. ise ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.