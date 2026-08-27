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Sivas'ta Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı'nda bir motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 19 yaşındaki Baturalp Akyüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Baturalp Akyüz (19), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı'nda meydana geldi. Baturalp Akyüz yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Akyüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hayatını kaybeden gencin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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