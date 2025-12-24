Antalya'da Motosiklet Kazasında Ölen Gencin Ailesi Adalet İstiyor

ANTALYA'da, kamyonetle çarptığı motosikletin sürücüsü Sabri Sezan'ın (22) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına katılmayan Orhan A.'nın (43) bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Duruşmada oğlu ölmeden telefonla konuştuğunu kaydeden Yusuf Sezan, "Telefonla arayıp oğlumun kaza geçirdiğini söylediler. Telefonda 'Oğluma nasılsın' dedim. Bana, 'İyi değilim baba' dedi. Oğlum ile son konuşmamızdı" dedi.

Kaza, 15 Nisan'da, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi 14 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Sabri Sezan idaresindeki 07 BGZ 443 plakalı motosiklet ile aynı yöne giden ve sağa dönüş yapmak isteyen Orhan A. yönetimindeki 07 BFG 047 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosikletten savrulan Sezan, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sezan'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Olay sonrası ifadesi alınan kamyonet sürücüsü Orhan A., serbest bırakıldı. Trafik polisi tarafından hazırlanan kaza tespit tutanağı ve resmi bilirkişi raporunda; motosikletin sürücüsü Sabri Sezan asli kusurlu bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Sabri Sezan'ın ailesi, kamyonetin sürücüsünün sinyal vermeden dönüş yaptığını öne sürdü. Aile, görüntülere göre Sezan'ın kamyonetin açık kalan kapağına çarptığını, bu nedenle savrularak hayatını kaybettiğini iddia etti. Ailenin başvurusu sonrası 2 uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, kamyonetin sürücüsü Orhan A.'nın yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi. Bu raporlar, ailenin avukatı aracılığıyla savcılığa sunuldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sabri Sezan'ın ölümüne ilişkin Orhan A. hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, kaza günü Orhan A. yönetimindeki kamyonetin, 14 No'lu Sokak'ta dönüş yaptığı sırada motosiklete çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sabri Sezan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Bilirkişi raporuna göre sürücü Orhan A.'nın yeterli dikkat ve özeni göstermeyerek kazaya neden olduğu ifade edildi. İddianame, Antalya 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SANIĞIN YARGILAMASINA BAŞLANDI

Orhan A'nın 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan yargılamasına 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuksuz sanık Orhan A., duruşmaya katılmazken, maktul Sezan'ın ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

ANNE DURUŞMA BOYUNCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mahkemede gözyaşlarını tutamayan Özlem Sezan, "Ben olay anında iş yerindeydim, ölen sabi oğlumdur, olaydan telefonla haberimiz oldu ve hastaneye gittim, burada oğlum vefat etti. Oğlum böyle ölmeyi hak etmedi. Bu olaydan dolayı şikayetçiyim" dedi.

'İYİ DEĞİLİM BABA, DEDİ'

Oğlu ölmeden telefonla konuştuğunu kaydeden Yusuf Sezan, "Telefonla arayıp oğlumun kaza geçirdiğini söylediler. Telefonda 'Oğluma nasılsın' dedim. Bana, 'İyi değilim baba' dedi. Oğlum ile son konuşmamızdı. Kepez Devlet Hastanesi'ne gittim. Oğlumun vefatını öğrendim, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

DOSYA ADLİ TIPTA İNCELENECEK

Mahkeme heyeti; sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine, olay anını kaydeden kamera görüntüsünün bulunması nedeniyle keşif yapılması talebinin reddine, kusur durumunun kesin olarak tespiti için dosyanın Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine ve sanığın yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,