Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
TOPRAĞA VERİLDİLERKonya’nın Çumra ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamlarını yitiren otomobil sürücüsü Hasan Gürşahin (63) ve eşi Havva Gürşahin'ın (63) cenazeleri yapılan otopsinin ardından Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamlarını yitiren otomobil sürücüsü Hasan Gürşahin (63) ve eşi Havva Gürşahin'ın (63) cenazeleri yapılan otopsinin ardından Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi. Gürşahin çiftinin cenazesi öğle vakti kılınan namaz sonrası yan yana defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı