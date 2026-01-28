Kamyonetiyle kediyi ezen sürücüye 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası

ADANA'da sokakta kamyonetiyle bir kediyi ezip ağır yaraladıktan sonra kaçan A.T. (46), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben de hayvanseverim, kedileri fark etmedim, üzerlerine bilerek sürmedim" diyen A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

Olay, 21 Ocak'ta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. A.T. yönetimindeki kamyonet, sokaktaki 2 kediden birinin üzerinden geçip, kaçtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kediyi 4 gün sonra fark eden Merve Taşgıt (28), onu vakit kaybetmeden bir hayvan hastanesine götürdü. Tedaviye alınan kedinin burada yapılan kontrollerinde ayağında kırık olduğu, kuyruğunun işlevini yitirdiği ve genel sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

'BEN DE HAYVANSEVERİM'

İhbar üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekiplerin adresine yaptığı baskında A.T., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.T. ifadesinde, "Ben de hayvanseverim, kedileri fark etmedim, üzerlerine bilerek sürmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

'KEDİ ACI İÇİNDE YANIMA GELDİ'

Kedinin ayağının kırık olduğunu fark ederek veterinere götüren Taşgıt, "Kediyi daha önce ben besliyordum. Olayın yaşandığı günün öncesinde 3-4 gün boyunca kediyi görememiştim. Bir gün işe geldiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde bağırarak yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince hemen hayvan hastanesine götürdüm. Kedinin durumu ağır, tedavisi devam ediyor, ameliyatları sürüyor" ifadelerini kullandı.

'KEDİYİ BİLEREK EZDİ'

Şüphelinin kediyi bilerek ezdiğini savunan Merve Taşgıt, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çevredeki esnafa sorduğumda, kediye bir kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca, kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Görüntüleri gördükten sonra resmen yıkıldım. Sinirlenerek bu adamı bulmak için elimden geleni yaptım. Şüpheli, yolda düz ilerlerken manevra yaparak kedilerin üzerine sürüyor. Kesinlikle kasti ve canice bir hareket sergiledi. Kediler Allah'ın sessiz kulları. Kedi hayatını kaybederse çok üzülürüm. Bugün kedilere bunu yapan, yarın çocuklara ve kadınlara da yapabilir. Bu kişinin gereken cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.