Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

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Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Uğur - Güncel
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Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

KAZADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİKazada yaralananlardan Zekiye Koca Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

TOKAT (DHA) - KAZADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada yaralananlardan Zekiye Koca Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Koca, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

Tokat, Güncel, Haberler

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