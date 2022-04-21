Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

TOKAT (DHA) - KAZADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada yaralananlardan Zekiye Koca Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Koca, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.