Kamyonet ile panelvan minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonet ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza Karabük-Yenice kara yolu Kumtaş mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırken ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.