Kamyonet ile Motosikletin Çarpışması ve Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetle motosiklet çarpıştı ve 22 yaşındaki Barış Sarı yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.
KAZA ANI KAMERADA
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı, Barış Sarı'nın (22) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kamyonetin motosikleti altına aldığı anlar yer aldı.
Buse BAĞCI/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel