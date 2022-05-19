Kamyoncular şokta: Euro Truck Simulator 2'ye yüzde 282 zam! - Haberler

Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. SCS Software tarafından geliştirilen simülasyon oyunu, ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Sistem gereksinimleri de bir hayli mütevazi olan yapım, bugüne dek fiyat gibi konularda da oyuncuları çok fazla üzmedi. Ancak bir süre önce bu durumun tamamen değiştiğini söyleyebiliriz. Zira Euro Truck Simulator 2'ye devasa bir zam geldi.

Euro Truck Simulator 2, yüzde 282 zamlandı

Euro Truck Simulator 2'ye 18 Mayıs itibariyle zam geldi. Bugüne dek mütevazi fiyatlarla satılan oyunun an itibariyle Steam'deki fiyatı 149 TL oldu. Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB'ye göre yapımın değişiklik öncesi son fiyatı 39 TL idi. Bu da yüzde 282 zam yapıldığı anlamına geliyor.

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Bunun dışında oyunun Essentials paketi Steam'de yüzde 15 indirimli olarak 372 TL'den satılıyor. Standart pakete gelen bu devasa zamın ardındaki neden ise şimdilik bilinmiyor.

Sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci: Çift çekirdekli 2.4 GHz hızlarında çalışan bir CPU

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTS 450-class (Intel HD 4000)

Depolama: 12 GB boş alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10/11 64-bit

İşlemci: Dört çekirdekli 3.0 GHz hızlarında çalışan bir CPU

RAM: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760-class (2 GB)

Depolama: 12 GB boş alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Euro Truck Simulator 2 için gelen bu büyük zammın ardındaki neden ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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