Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı

Kahramanmaraş'ta cenaze namazı kılmak için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü Cengiz Aksu tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, cenaze namazı kılmak için toplanan kalabalığın arasına dalan, 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden olduğu için işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü Cengiz Aksu, nöbetçi hakimlik tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Kaza, dün saat 10.50 sıralarında Andırın'ın Darıovası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda meydana geldi. Cengiz Aksu yönetimindeki 27 AKZ 728 plakalı kamyon kontrolden çıkarak 3 araca çarptı. Önüne kattığı araçları sürükleyen kamyon daha sonra, kalp krizinden ölen Davut Avan'ın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada; Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu (37) hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Cengiz Aksu ise gözaltına alındı. Hastanelerde tedavi altına alına yaralılardan 17'si taburcu edildi.

ADLİYEYE ZRIHLI ARAÇLA GETİRİLDİ

Kamyon şoförü Cengiz Aksu, Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aksu, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı adliyeye jandarmanın zırhlı aracıyla getirildi. Aksu, nöbetçi hakimlik tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

ÖLDÜKLERİ MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER

Kazada hayatını kaybedenler ise otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu'nun cenazeleri dün hayatını kaybettikleri kazanın yaşandığı Kavaklı Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene ölenlerin aileleri ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu gözyaşları arasında toprağa verildi. Mustafa Güzeloğlu ile Mehmet Peksoy ise dün defnedilmişti.