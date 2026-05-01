Kamu yayıncılığının "güçlü sesi" TRT 62. yaşını kutluyor

Türkiye'nin kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 62 yıldır kamu tüzel kişisi olarak, ulusal ve uluslararası arenada radyo ve televizyonculuk hizmetini güçlü bir şekilde sürdürüyor.

1 Mayıs 1964'te özel yasayla özerk bir kamu tüzel kişiliği olarak kurulan TRT, radyo ve televizyon yayıncılığını kamu adına yürütme görevi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

TRT, kuruluş ilkeleri çerçevesinde şeffaf, yenilikçi ve nitelikli yayıncılık anlayışıyla içerik üretirken, hem ulusal hem uluslararası alanda izleyici ve dinleyici kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Gelişen yayın teknolojilerini yakından takip eden kurum, içeriklerini Türkiye'nin en ücra noktalarına ve dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırıyor.

Uluslararası yayıncılık vizyonu kapsamında çeşitli televizyon kanalları ve dijital platformlarla faaliyet gösteren TRT, çok sayıda dilde yayın yaparak küresel ölçekte etki alanını artırıyor. Kurum, uluslararası yayın birliklerindeki üyelikleri ve yönetsel rolleriyle de dikkati çekiyor.

TRT ayrıca düzenlediği ulusal ve uluslararası etkinlikler, festivaller ve ödül programlarıyla medya ve yayıncılık sektörüne katkı sağlıyor. Çocuklara yönelik güvenli içerik üretimi, dijital uygulamalar ve eğitim faaliyetleri de kurumun öncelikleri arasında yer alıyor.

Sinema ve belgesel alanında da çalışmalarını sürdüren TRT, ortak yapım projeleriyle uluslararası festivallerde çeşitli ödüller kazanıyor.

Kurum, sahip olduğu köklü yayıncılık tecrübesini eğitim faaliyetleri aracılığıyla paylaşmayı hedefliyor.

6 Mayıs 1927'de başlayan radyo ve 31 Ocak 1968'de hayata geçen televizyon yayıncılığının ardından TRT, bugün 7 kıtaya ulaşan 18 televizyon, 17 radyo kanalı ve dijital platformlarıyla 41 dil ve lehçede yayın yapan Türkiye'nin ilk ve tek kamu yayıncısı konumunda bulunuyor.

TRT'nin uluslararası yüzü

TRT, uluslararası mecralarda, üyesi ve yönetiminde olduğu uluslararası yayın birliklerinde, TRT World ile TRT Arabi gibi uluslararası televizyon kanallarında ve TRT Russian, TRT Deutsch, TRT Français, TRT Balkan, TRT İspanyolca ve TRT Afrika ve TRT Farsça gibi dijital haber platformlarıyla, "uluslararası etki" vizyonunu güçlü bir şekilde dünyaya yansıtıyor.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) üyesi olan TRT, Afrika Yayın Birliğinin ortak statüsünde üyesi konumunda bulunuyor.

Asya Yayın Birliği (ABU) Başkanlığını ise 1 Kasım 2023'te Seul'de düzenlenen 59. ABU Genel Kurulu'nda yapılan seçim ile TRT Genel Müdürü üstleniyor.

TRT, Eylül 2025'te Moğolistan'da düzenlenen 62. ABU Genel Kurulu'nda da 9. kez ABU Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TRT, uluslararası platformlarda Türkiye'yi kamu yayıncısı kimliği ile etkin şekilde temsil etmesinin yanı sıra, yayın birliklerinde yönetim seviyesinde yer alarak karar alma mekanizmalarında söz sahibi konumunda yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonları ile TRT, yayıncılık tarihine not düşüyor

Türkiye'de ve dünyada TRT'nin yayıncılık hayatına kattığı ulusal ve uluslararası etkinlikler sektöre kayda geçen katkılar sağlamaya devam ediyor.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT World Forum, NEXT TRT, TRT World Citizen Awards, TRT Humanitarian Film Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, 12 Punto, TRT Uluslararası Çocuk Medya Zirvesi, TRT Geleceğin İletişimcileri gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar, TRT'nin faaliyet alanında referans haline geldiği etkinlikler olarak yayıncılık tarihine geçmeye devam ediyor.

Çocuklar ekran ve dijital dünyaya TRT ile güvenli adım atıyor

Geleceğimizin güvencesi evlatlarımızın sağlık zihin ve manevi gelişimine katkı sağlamak, onlara güvenli içerikler sunmak amacıyla TRT Çocuk ve TRT Diyanet Çocuk kanalları yapılandırıldı.

TRT Çocuk Kitaplık uygulamasıyla çocuklarımıza özel tasarlanmış, sesli, animasyonlu, aktivite ve oyun içeren yepyeni bir kütüphane uygulaması geliştirildi. Bu uygulamayla birlikte 40 TRT Çocuk oyun ve uygulamasıyla çocuklarımıza güvenli, geliştirici eğlence ve eğitim sunuluyor.

Ayrıca büyükler ve tüm aile için geliştirilen TRT Bil Bakalım ve TRT Piri uygulamalarıyla, yarışarak eğlenirken, kullanıcılar bilgi dağarcığını test edip, geliştiriyor.

TRT yapımları başarısını dünyaya duyuruyor

Dünyanın en prestijli film festivallerinde adını sıkça duyuran TRT ortak yapımı sinema filmleri ve uluslararası pek çok yapıma destek veren TRT Ödülleri, TRT'nin sinemaya olan katkısını her yıl katlayarak büyütüyor, kıymetlendiriyor.

TRT yapımları ve ortak yapımlar dünyanın prestijli film festivallerinden ödüllerle dönüyor.

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 35. Avrupa Film Ödülleri'nde, daha önce de Altın Palmiye Ödülü'nü alan TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" en iyi film dahil 4 ayrı kategoride yine ödül aldı.

TRT World yapımları, Avrupa'nın önde gelen organizasyonlarından The Lovie Awards tarafından neredeyse her yıl ödüle layık görülüyor.

2023 yılının Eylül ayında TRT, "Off the Grid" belgesel dizisinin "Ukrayna Savaş Günlükleri" bölümüyle büyük bir başarıya imza atarak 44. Uluslararası Emmy Ödülleri "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

TRT World yapımı belgesel, ülkemize "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde ilk Emmy ödülünü getiren yapım olarak yayıncılık tarihine geçti.

Uluslararası Dijital Platform: "tabii"

"TRT hem bellektir hem gelecek" diyerek, köklerinden güç alıp yayıncılığın geleceğini inşa ettiği işlerine, uluslararası dijital platformu "tabii"yi ekledi.

TRT, "tabii" uygulaması ve "www.tabii.com" adresi üzerinden her an her yerde içeriklerimize erişim imkanı sağlıyor.

Türkiye'nin en genç kanalı: TRT Genç

TRT, 15 Ocak 2026'da Türkiye'nin en genç kanalı TRT Genç'i açtı.

Bilimden teknolojiye, kültür sanattan spora, tarihten güncel hayata geniş bir yelpazede yayın yapan kanal, gençlerin zihinsel, duygusal ve kültürel gelişimine destek olurken, araştıran, üreten ve geleceğe odaklanan nesillerin yetişmesine katkı sunuyor.

"Gelecek Sensin" sloganıyla yola çıkan TRT Genç, zengin içeriklerinin yanı sıra milli ve manevi değerleri yansıtan programlarıyla şimdiden gençlerin güvenilir adresi haline geldi.