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Kamu-İş'ten İYİ Parti'ye Ziyaret: Kamu Emekçilerinin Sorunları Masada

Kamu-İş'ten İYİ Parti'ye Ziyaret: Kamu Emekçilerinin Sorunları Masada
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Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede kamu emekçilerinin çözüm bekleyen sorunları ve güncel gelişmeler ele alındı, ayrıca polis müdahalesine maruz kalan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'na geçmiş olsun dilekleri iletildi.

(ANKARA) - Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede kamu emekçilerinin çözüm bekleyen sorunları ile güncel gelişmeler ele alındı.

Kamu-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Orhan Yıldırım, Genel Örgütlenme Sekreteri Sadık Doğrul ve Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Şenol Eyüboğlu'ndan oluşan heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, Ankara'da er şehit yakınları ile er gazilerin özlük hakları için düzenlenen eyleme destek verdiği sırada polis müdahalesine maruz kaldığı belirtilen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'na geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Görüşmede, ülke gündemindeki gelişmelerin yanı sıra kamu emekçilerinin çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm bekleyen başlıklar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konfederasyon yetkilileri, görüşme dolayısıyla Dervişoğlu ve Türkoğlu başta olmak üzere İYİ Parti yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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