Türk Büro-Sen İzmir Şubesi'nden Sgk Avukatının Öldürülmesiyle İlgili Açıklama: "Kamu Görevlilerine Uzanan El Devlete Uzanmıştır"

(İZMİR) - Türk Büro-Sen İzmir Şubesi, Yalova'da görevi başında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu personeli avukat Zekeriya Polat için İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamu görevlilerine yönelik artan tehdit ve saldırılar artık tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Kamu görevlisine uzanan el devlete uzanmıştır" denildi.

Türk Büro-Sen, Yalova'da görevini yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu personeli avukat Zekeriya Polat için ülke genelinde eş zamanlı açıklama yaptı. İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, kamu görevlilerine yönelik artan şiddetin önlenmesi için ağırlaştırılmış cezalar ve kapsamlı yasal düzenlemeler talep edildi.

"Devlet adına görev yapan memurun, görev esnasında yaşam hakkının korunmaması kabul edilemez"

Türk Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cumhur Çil, şu ifadeler kullanıldı:

"Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yalnızca görevini layıkıyla yerine getirirken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşımız avukat Zekeriya Polat'ın şahsında kamu hizmeti sunan tüm çalışanlara yönelik artan tehdit ve saldırılar artık tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Bu acı olay bir gerçeği tekrar ve acı biçimde göstermiştir. Kamu görevlileri, görevlilerini can korkusuyla değil güven içinde, devlet güvencesi altında ve hukukun koruması ile yerine getirmek zorundadır. Devlet adına görev yapan memurun, görev esnasında yaşam hakkının korunmaması kabul edilemez. Türk Büro-Sen'i olarak altını tekrar tekrar çiziyoruz. Kamu görevlilerine yönelik şiddet münferit değil, önleyici tedbirler alınmadığı için kronikleşmiş bir sorundur. Şiddet normalleştirilemez, kaderleştirilemez. Sözlü kınamalar, temenniler ve geçici önlemler artık yeterli değildir.

Buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz. Kamu görevlilerine yönelik saldırılar ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulmalıdır. Kamu görevlilerine yönelik şiddet önlemeye dönük, ivedi ve kapsamlı yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıkları, kurum yöneticilerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurum güvenliğini güçlendirmeye ve çalışanı koruyan idari yapılara hızla tesis etmeye çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki. Kamu görevlisine uzanan el devlete uzanmıştır. Bu saldırılara karşı caydırıcı bir irade ortaya konulmadığı sürece yeni acıların yaşanması kaçınılmaz olacaktır."