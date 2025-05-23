Kamu Çalışanları Kurban Bayramı'nda İdari İzinli Sayılacak

Kamu Çalışanları Kurban Bayramı'nda İdari İzinli Sayılacak
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı'nda kamu çalışanlarının 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idari izinli sayılacağını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı'nda kamu çalışanlarının, 5 Haziran Perşembe (Arife) günü öğleden sonra başlamak üzere 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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