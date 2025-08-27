Kamu Başdenetçisi Akarca: 'İdarenin işleyişini hukuka uygunluk açısından denetliyoruz'

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Bizler, idarenin işleyişini hukuka, hakkaniyete ve adalete uygunluk açısından inceliyor, vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz." dedi.

Akarca, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Karslılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, kurumun çalışmalarını anlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, idarenin her türlü eylem ve işlemini insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde denetleyen ve vatandaşın sesi olan bir kurum olduğunu ifade eden Akarca, "Kurumumuz, 6328 Sayılı Kanun ile kurulmuş, bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizmasıdır. Bizler, idarenin işleyişini hukuka, hakkaniyete ve adalete uygunluk açısından inceliyor, vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz." diye konuştu.

Akarca, TBMM tarafından seçilerek geçen yıl göreve başladığını belirterek, işlerinin vatandaşın yanında yer almak olduğunu, kamu hizmetlerinin adil, şeffaf ve hesap verebilir şekilde sunulmasını sağlamak için çalıştıklarını aktardı.

"Bizler, idare ile vatandaş arasında köprü kuruyoruz"

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, halkın ücretsiz avukatı olduğunu söyleyen Akarca, şunları kaydetti:

"Bizler, idare ile vatandaş arasında köprü kuruyoruz. Vatandaşımız bir mağduriyet yaşadığında, mahkemeye gitmeden önce bize başvurabiliyor. Hem de hiçbir ücret, harç ödemeden. Başvuru yollarımız da son derece kolay, web sitemizden, e-Devlet üzerinden, e-posta ya da mektupla, hatta valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz."

Konuşmaların ardından Akarca, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız ile katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa Kars Valisi Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kars Barosu Başkanı Necat Yağcı, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.