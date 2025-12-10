Kamu Başdenetçisi Akarca "Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Hakları Stratejisi Lansmanı"nda konuştu Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Bugün KDK'nin ikinci Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi'ni kamuoyuna sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bu belge, ülkenin her bir çocuğuna 'seni görüyoruz, seni duyuyoruz, hakkını birlikte koruyacağız' diye verilen kurumsal bir sözdür." dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve UNICEF Türkiye işbirliğiyle Ankara'daki bir otelde "Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Hakları Stratejisi Lansmanı" düzenlendi.

Kamu Başdenetçisi Akarca, burada yaptığı konuşmasına, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak başladı.

İnsan haklarının, insanlığın ortak vicdanı ve evrensel bir değer olduğunu anlatan Akarca, dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı durmanın ve mazlumun yanında yer almanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

KDK'nin insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve hak arama kültürünün güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğine işaret eden Akarca, "Bugün burada KDK'nin ikinci Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi'ni kamuoyuna sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bu belge, ülkenin her bir çocuğuna 'seni görüyoruz, seni duyuyoruz, hakkını birlikte koruyacağız' diye verilen kurumsal bir sözdür." diye konuştu.

Akarca, çocukları, bağımsız haklara sahip bireyler olarak gördüklerini belirterek, KDK'nin, 18 yaş altı çocuklardan ebeveynlerinin rızası olmaksızın doğrudan başvuru alan tek kurum olduğunu ifade etti.

Çocuk Hakları Strateji Belgesi'nin, UNICEF Türkiye ile yakın işbirliği içinde çok sayıda kurum, uzmanlar ve çocukların katkılarıyla hazırlandığını anlatan Akarca, şöyle devam etti:

"Bu strateji belgesi her şeyden önce çocuk haklarının ihlaline karşı mücadelede çok sektörlü işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu strateji de çocuklarla ilgili vakaların, kurumumuzda daha iyi ele alınmasını, çocuk haklarına ve KDK'nin görevlerine ilişkin farkındalığın artırılmasını hedefliyor. Çocukların, KDK'ye nasıl ulaşabileceği, gerekli durumlarda KDK'nin çocuklara nasıl ulaşacağı somut hedef ve yöntemlerle bu metnin içinde yer alıyor. Bu belge, kamu idarelerinin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademinin birlikte okuyup hayata geçirmesi gereken bir yol haritasıdır."

"Haklarınız ihlal edildiğinde yalnız değilsiniz"

Akarca, strateji belgesinin çocuklara ilişkin sorunların tek tek sayıldığı bir liste olmaktan ziyade, sağlık, eğitim, çocuğun korunması ve sosyal politikaların geliştirilmesine kadar çok boyutlu bir bütüncül yaklaşımı benimsediğini bildirdi.

Belgenin her çocuğun güvenli, sağlıklı ve adil bir ortamda büyüdüğü bir ülke inşa edilmesini öngördüğünü aktaran Akarca, "Bu belgenin satırları arasında yer alan her hedefi gerçek hayatta karşılığını bulan politikalara dönüştürme irademizi ortaya koymak durumundayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar için attığımız her adım, aslında bu ülkenin geleceğine yapılan etkili yatırımdır." dedi.

Kamu Başdenetçisi Akarca, "Sevgili çocuklar, size açık bir söz vermek istiyorum. Haklarınız ihlal edildiğinde yalnız değilsiniz. Okulda, hastanede, yurtta, belediyede, herhangi bir kamu kurumunda bir haksızlıkla karşılaştığınızda bize doğrudan başvurabilirsiniz. Biz, başvurularınızı çocuk dostu bir anlayışla inceleyecek, gizliliğinize özen gösterecek ve sizin yüksek yararınızı esas alacağız." şeklinde konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de katılımcılara mutlu bir "İnsan Hakları Günü" diledi.

Çocukların, toplumun güçlü bir bölümünü oluşturduğunu belirten Marchi, çocuk haklarının insan hakkı olduğunu belirtti.

Marchi, KDK'nin insan ve çocuk haklarına verdiği değerin önemine işaret etti.

Söz konusu programın sivil toplum örgütlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Marchi, programın çocuklar için daha fazla ses çıkarılmasını sağladığını söyledi.

AB Delegasyonu Program Yöneticisi Monia Eldjendoubi ise "Çocukların da hakları olduğunu unutmamak gerekiyor." diyerek, çocuklara yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesi için destek verdiklerini vurguladı.

Eldjendoubi, KDK ve UNICEF'e çalışmaları için teşekkür etti.