Kamp Alanında Karbonmonoksit Gazından Ölüm
Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda kamp yapan çift, ısınmak için kullandıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

ERCİYES Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda kamp yapmak için çadır kiralayan Fatma Gül (46) ve Mustafa K. (47) çifti ısınmak için yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında meydana geldi. Yaylada kamp yapmak için çadır kiralayan Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede çiftin, ısınmak için yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Çiftin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
