Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne barış gücü askeri gönderdi

Kamerun, Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) kapsamında görev yapmak üzere bu ülkeye barış gücü askeri gönderdi.

Kamerun Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Motcheboum Barışı Koruma Operasyonları Eğitim Okulu'nda, MINUSCA bünyesinde görev yapacak Kamerun birliği için uğurlama töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 760 askerden oluşan birliğin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıllık görev süresini tamamlayan birliğin yerini alacağı kaydedildi.

Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo'nun başkanlık ettiği törende, birliğin komutanına Kamerun bayrağı teslim edildi.

Assomo, törendeki konuşmasında, barış gücü askerlerinden disiplin kurallarına ve uluslararası hukuka sıkı şekilde uymalarını ve sivillerin korunmasına öncelik vermelerini istedi.

Kamerun, 15 Eylül 2014'ten bu yana MINUSCA kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış gücü askeri bulunduruyor.

Kaynak: AA