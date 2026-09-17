Kamerun’da terör örgütü Boko Haram saldırısında 13 sivil öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Logone-et-Chari iline bağlı Makary ilçesinin Madegoua köyünde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Bölgede güvenlik güçleri örgüt üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA