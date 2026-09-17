Haberler

Kamerun’da terör örgütü Boko Haram saldırısında 13 sivil öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Logone-et-Chari iline bağlı Makary ilçesinin Madegoua köyünde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Bölgede güvenlik güçleri örgüt üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar! Kıyafetleri 3 kilometre uzakta bulundu

Kıyafetleri bulundu, sütü başka evden çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak

Erdoğan'ın başdanışmanı, Öcalan'a verilen görevi ilk kez açıkladı
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! O pist yarın hizmete giriyor