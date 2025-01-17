Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Kamerun'da Ölüm Levhaları ile Trafik Güvenliğine Uyarı

Kamerun'da Ölüm Levhaları ile Trafik Güvenliğine Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'da trafik kazalarının sık yaşandığı noktalara, ölü sayısını belirten levhalar yerleştirildi. Bu levhalar, sürücüleri kurallara uymaları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor ve 'ölüm levhaları' olarak adlandırılıyor.

Kamerun'da trafik kazalarının yaşandığı noktalara ölü sayısının yer aldığı levhalar yerleştirilerek, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Başkent Yaounde ile ticari başkent Douala'yı birbirine bağlayan kara yolunda sıkça karşılaşılan bu levhalarda, "Burada 50 kişi öldü" ya da "Bu noktada 45 kişi hayatını kaybetti" gibi ifadeler yer alıyor.

Levhalar virajlı yollar, dar köprüler ve trafik ışıklarının bulunmadığı tehlikeli bölgelere yerleştirilerek, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Trafik kazalarına bağlı can kayıplarının oldukça yüksek olduğu ülkede, vatandaşlar bu levhaları "ölüm levhaları" olarak adlandırıyor.

Ülkede trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız, yetersiz altyapı ve trafik işaretleri ile sürücülerin kurallara uymaması yer alıyor.

"Bu levhaları gördüğümde ailemi düşünüyorum"

Kamerunlu taksi şoförü Idrıss Mfochıve, AA muhabirine, "Bu levhaları gördüğümde ailemi düşünüyorum ve daha dikkatli sürmeye çalışıyorum." dedi.

Bazı sürücülerin hala hız yapmayı tercih ettiğini ve uyarı levhalarına dikkat etmediğini belirten Mfochıve, her yıl binlerce kişiyi trafik kazalarında kaybettiklerini söyledi.

Nvondo Aissi ise levhaların çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Devlet ölüm levhalarını kullanarak, sürücüleri dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini hatırlatıyor." diye konuştu.

Aissi, sürücülerin ölüm levhalarını görünce araçlarını yavaşlattığına işaret ederek, "Bu arkamda görmüş olduğunuz levhadaki kaza 10 yıl önce oldu. Kamyonunu farları arızalı olmasına rağmen burada ilerlerken, karşıdan gelen yaklaşık 30 yolculu bir minibüsle çarpıştı ve kazada 18 kişi öldü." şeklinde konuştu.

Levhaların kazaların çok sık yaşandığı noktalara yerleştirildiğini kaydeden Aissi, "Bu levha sadece bir kazadan bahsediyor ama burada bir çok kaza oldu. Bu görmüş olduğunuz viraj yüzünden birçok kaza meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
img

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
img

Anıt heykel üzerinde çıplak poz veren kadın, gözaltına alındı
img

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.