Kamerun'da Ölüm Levhaları ile Trafik Güvenliğine Uyarı

Kamerun'da trafik kazalarının yaşandığı noktalara ölü sayısının yer aldığı levhalar yerleştirilerek, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Başkent Yaounde ile ticari başkent Douala'yı birbirine bağlayan kara yolunda sıkça karşılaşılan bu levhalarda, "Burada 50 kişi öldü" ya da "Bu noktada 45 kişi hayatını kaybetti" gibi ifadeler yer alıyor.

Levhalar virajlı yollar, dar köprüler ve trafik ışıklarının bulunmadığı tehlikeli bölgelere yerleştirilerek, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Trafik kazalarına bağlı can kayıplarının oldukça yüksek olduğu ülkede, vatandaşlar bu levhaları "ölüm levhaları" olarak adlandırıyor.

Ülkede trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız, yetersiz altyapı ve trafik işaretleri ile sürücülerin kurallara uymaması yer alıyor.

"Bu levhaları gördüğümde ailemi düşünüyorum"

Kamerunlu taksi şoförü Idrıss Mfochıve, AA muhabirine, "Bu levhaları gördüğümde ailemi düşünüyorum ve daha dikkatli sürmeye çalışıyorum." dedi.

Bazı sürücülerin hala hız yapmayı tercih ettiğini ve uyarı levhalarına dikkat etmediğini belirten Mfochıve, her yıl binlerce kişiyi trafik kazalarında kaybettiklerini söyledi.

Nvondo Aissi ise levhaların çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Devlet ölüm levhalarını kullanarak, sürücüleri dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini hatırlatıyor." diye konuştu.

Aissi, sürücülerin ölüm levhalarını görünce araçlarını yavaşlattığına işaret ederek, "Bu arkamda görmüş olduğunuz levhadaki kaza 10 yıl önce oldu. Kamyonunu farları arızalı olmasına rağmen burada ilerlerken, karşıdan gelen yaklaşık 30 yolculu bir minibüsle çarpıştı ve kazada 18 kişi öldü." şeklinde konuştu.

Levhaların kazaların çok sık yaşandığı noktalara yerleştirildiğini kaydeden Aissi, "Bu levha sadece bir kazadan bahsediyor ama burada bir çok kaza oldu. Bu görmüş olduğunuz viraj yüzünden birçok kaza meydana geldi." ifadelerini kullandı.