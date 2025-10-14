Kamerun'da Muhalefet Lideri Seçim Galibini İlan Etti

Kamerun'da 12 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ardından muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary, resmi sonuçlar açıklanmadan kendisini seçimin galibi ilan etti.

Muhalefetteki Kamerun Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSNC) partisi lideri Tchiroma Bakary, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazandığını ileri sürdü.

Bakary, "Kamerun halkının tercihi açıktır, bu bir zaferdir." dedi.

Sonuçların halkın iradesinin net bir ifadesi olduğunu belirten Tchiroma, mevcut yönetimi büyüklük göstererek sonucu kabul etmeye çağırdı.

Bakary, seçim sonuçlarının manipüle edilmemesi çağrısında bulunarak, "Ordumuzun, halkın iradesine sadık kalacağına inanıyorum. Artık değişim zamanı geldi." diye konuştu.

Ancak hükümet cephesinden henüz resmi açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanı Paul Atanga Nji ise resmi olmayan sonuç açıklamanın suç olduğunu bildirdi.

Kamerun Anayasa Konseyinin, seçim sonuçlarını açıklamak için 26 Ekim'e kadar yasal süresi bulunuyor.

Ülkede, 1982'den bu yana iktidarda olan Paul Biya, 46 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci devlet başkanı konumunda bulunuyor.