Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde Boko Haram üyesi teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı ve bölgedeki evler yağmalanarak ateşe verildi.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 2'si asker 3 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Mayo Moskota ilçesine Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Boko Haram üyelerinin bölgedeki evleri yağmalayıp ateşe verdiği sırada yanan evlerden birinde bulunan bir sivil yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
