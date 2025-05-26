77 yaşındaki adam, kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adam, kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
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77 yaşındaki adam, kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
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İstanbul Fatih'te kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddia edilen 77 yaşındaki şüpheli, karşısında polisi görünce gözlüğü yere atarak kırmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin kameralı gözlük taktığı iddiası polis ekiplerini harekete geçti.

Kameralı Gözlükle Kadınları Kaydeden Şüpheli Serbest Bırakıldı

KAMERALI GÖZLÜK İLE KADINLARI KAYDETTİ

Sokaktaki kadınları kayda aldığı öne sürülen 77 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerini karşısında görünce gözlüğü yere atarak üzerine basıp, kırmaya çalıştı.

Kameralı Gözlükle Kadınları Kaydeden Şüpheli Serbest Bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlaması ile dosyası ikmalen gönderilmek üzere çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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