Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

İstanbul'un Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kestiği anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

ÖNCE BORUYU KESTİ SONRA TAMİRE GELDİ

Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, durumun yetkililere bildirilmesi üzerine aynı çalışanın bu kez tamir yapmak için yeniden olay yerine geldiği kaydedildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri duruma anlam veremediklerini belirtirken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.