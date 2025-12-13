Haberler

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Güncelleme:
Pendik'te bir İSKİ çalışanının su borusunu kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kesinti sonrası aynı kişinin tamir için gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

  • Bir İSKİ çalışanı İstanbul Pendik'te bir su borusunu delici ve kesici aletle kesti.
  • Borunun kesilmesi bölgede su kesintisine neden oldu.
  • Aynı çalışan daha sonra boruyu tamir etmek için olay yerine geri döndü.

İstanbul'un Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kestiği anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

ÖNCE BORUYU KESTİ SONRA TAMİRE GELDİ

Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, durumun yetkililere bildirilmesi üzerine aynı çalışanın bu kez tamir yapmak için yeniden olay yerine geldiği kaydedildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri duruma anlam veremediklerini belirtirken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSabri:

Allah belanızı versin çık var böyle sahtekar çalisan kendini akıllı zanneden mahluklar milletin cebinden çıkananda kamu malinada acımazlar acimazlar. bunları falakaya yatiracaksin milletin gözü önünde bu kameraya yansıyan daha neler var kul hakkı kimin unrunda

Haber Yorumlarıyusuf ayan:

kardeşim bunlar taşeronlar orayı yapacak ordan para kazanacaklar kendilerine iş çıkarıyorlar

Haber Yorumlarımehmet yıkılkan:

ahmak herif

Haber YorumlarıSahi:

İşten atın, zararı ödetin sonra Hapse atın akıllansın biraz

Haber Yorumları7wjx7h48pt:

İhraç edin gitsin

