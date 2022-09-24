Kamera kaydını izleyen çiftlik sahibi şokta! Ahıra giren aç kurt, koca buzağıyı sürükleye sürükleye götürdü

Vahşi doğanın en acımasız avcılarından biri olan kurtların yiyecek bulmak da sıkıntı yaşayınca yerleşim yerlerine indiklerine daha önce de şahit olmuştuk. Son olarak bir çiftlikteki ahırda kaydedilen görüntü izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı.

Yerleşim yerlerine inen ve daha çok köpeklere saldıran kurtların görüntülerini daha önce defalarca kez izlemiştik. Ancak bir çiftçiye ait ahırda kaydedilen görüntü, kurtların aç kalınca ne kadar engel tanımaz olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

BOYNUNDA YAKALAYIP SÜRÜKLEMEYE BAŞLADI

Görüntülerde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren kurt, gözüne kestirdiği buzağıyı boynundan yakalayarak sürüklemeye başlıyor. O esnada ahırdaki diğer hayvanlar da buzağının çaresizce haykırışları karşısında panik halinde bulundukları alandan çıkmaya çalışıyor. Tüm bu olup bitenler karşısında boynundan yakaladığı buzağıyı bir an olsun bırakmayan kurdun amacına ulaşma için var gücüyle mücadele ettiği görülüyor.

"NEDEN KOCA ÇİFTLİKTE BİR KÖPEK YOK"

Kurt tarafından boğazından yakalanan ve kurtulma gayretleri sonuç vermeyen buzağı, bir süre sonra nefessiz kalıp kendini yere bırakıyor. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyenlerde "Çiftlik sahibi nerede?", "Neden koca çiftlikte bir köpek yok?" şeklinde sorular yöneltti.