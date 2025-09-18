Haberler

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusuydu ve 10 kilometre derinlikte oluştu. Bölgedeki son depremler arasında 30 Temmuz'daki 8,8 ve 13 Eylül'deki 7,4 büyüklüğündeki depremler bulunuyor. Can kaybı veya hasar durumu henüz bilinmiyor.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,8 olduğu aktarıldı.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

