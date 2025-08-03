Kamçatka'daki Krasheninnikov Yanardağı İlk Kez Faaliyete Geçti

VLADİVOSTOK, 3 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Krasheninnikov Yanardağı kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ilk kez faaliyete geçti.

Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi pazar günü Telegram'da yaptığı açıklamada patlamanın yerel saatle 02.50'de başladığını ve deniz seviyesinden 3-4 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğünü bildirdi.

Yetkililer, kül bulutunun doğuya doğru Pasifik Okyanusu'na sürüklendiğini söyledi. Kül bulutunun yolu üzerinde hiçbir yerleşim yeri bulunmazken, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde herhangi bir kül yağışı bildirilmedi. Hava trafiği için turuncu renkli uyarı devreye girdi.

Petropavlovsk-Kamchatsky'nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde ve Kronotskoye Gölü'nün 13 kilometre güneyinde yer alan Krasheninnikov, Kamçatka'nın Doğu Volkanik Bölgesi'nin parçası konumunda. Acil Durum Bakanlığı'nın bölgesel şubesi, diğer birkaç aktif Kamçatka volkanından 6-10 kilometre olası kül emisyonu olabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu. Bölge sakinleri ve turistlere volkan zirvelerine 10 kilometreden fazla yaklaşmamaları tavsiye edildi.

Patlama, Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,7 büyüklüğündeki depremden birkaç gün sonra meydana geldi. Deprem tsunami uyarılarını tetiklemiş ve Kamçatka ile Severo-Kurilsk bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olmuştu.