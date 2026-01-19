Haberler

Kamboçya: Venezuela'daki Gelişmeleri Ciddi Endişeyle Takip Ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki olaylar ile ilgili olarak barış ve istikrarı savunma konusundaki tutumunu yineleyerek, diyalog ve egemenliğe saygının önemini vurguladı.

PUNOM PEN, 19 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki gelişmeleri "ciddi endişeyle" takip ettiğini söyledi.

Bakanlık cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Kamboçya, Latin Amerika ve ötesinde barış ve istikrarı şiddetle savunuyor" belirtti.

Açıklamada, "Bölgede ve dünyada barış, güvenlik, istikrar ve işbirliğine katkıda bulunmak için, diyalog ve tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı yoluyla farklılıkların ve anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemini her zaman destekliyoruz" ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Piyasalarda büyük deprem! Saatler içinde milyarlarca dolar silindi
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü