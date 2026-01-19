Kamboçya: Venezuela'daki Gelişmeleri Ciddi Endişeyle Takip Ediyoruz

PUNOM PEN, 19 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki gelişmeleri "ciddi endişeyle" takip ettiğini söyledi.

Bakanlık cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Kamboçya, Latin Amerika ve ötesinde barış ve istikrarı şiddetle savunuyor" belirtti.

Açıklamada, "Bölgede ve dünyada barış, güvenlik, istikrar ve işbirliğine katkıda bulunmak için, diyalog ve tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı yoluyla farklılıkların ve anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemini her zaman destekliyoruz" ifade edildi.