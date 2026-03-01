Haberler

Kamboçya: Ortadoğu'daki Gelişmelerden Derin Endişe Duyuyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası gelişmelerden derin endişe duyduğunu açıkladı. Bakanlık, taraflara barışa zarar verecek adımlardan kaçınmaları için itidal çağrısında bulundu.

PUNOM PEN, 1 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, ilgili tarafları sivillere zarar verecek ve barışı zedeleyecek her türlü adımdan kaçınmaları için azami itidal göstermeye çağırdı.

Açıklamada, şu ana kadar herhangi bir Kamboçya vatandaşının yaralandığına dair bilgi gelmediği belirtilirken, bölgede bulunan tüm Kamboçya vatandaşlarının güvenlikleri için ekstra önlemler almaları tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları