Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 Bin Dolarlık İnsani Yardım

PUNOM PEN, 8 Şubat (Xinhua) -- Kamboçya Dışişleri Bakanlığı, depremin vurduğu Türkiye'ye 100 bin ABD doları tutarında insani yardım sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğu illerini vuran ve binlerce can kaybına, on binlerce kişinin yaralanmasına ve büyük hasara neden olan 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kamboçya'nın büyük üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kamboçya Kraliyet hükümeti, başta yaslı aileler olmak üzere Türkiye hükümetine ve halkına en derin üzüntülerini ve taziyelerini sunarken, yaralılara ve etkilenen bölgelere acil şifalar diliyor" denildi.

Kamboçya Kraliyet hükümeti, Türkiye hükümetiyle yakın dostluk ve dayanışma ruhu içinde, zorlukların hafifletilmesi için devam eden yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla 100 bin ABD doları tutarında mütevazi bir insani yardım katkısında bulunmaya karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.