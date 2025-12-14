Tayland ile Kamboçya Arasındaki Uçuşlar, Çatışmalara Rağmen Normal Seyrinde Devam Ediyor

PUNOM PEN, 14 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği Sözcüsü Sinn Chanserey Vutha, Tayland-Kamboçya sınırında çatışmaların sürmesine rağmen uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığını duyurdu.

Vutha cumartesi akşamı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, şu ana kadar Kamboçya'nın iki uluslararası havalimanı olan Siem Reap Angkor Uluslararası Havalimanı ile başkent Punom Pen'de yer alan Techo Uluslararası Havalimanı'nın Tayland'dan gelen uçuşları her zamanki gibi kabul etmeyi sürdürdüğünü ve uçuş programlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını söyledi.

Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği olarak durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Vutha, uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Sözcü, Punom Pen ile Bangkok arasında haftada toplam 77 uçuş gerçekleştirildiğini, bunların 53'ünün beş Tayland havayolu şirketi, 24'ünün ise iki Kamboçya havayolu şirketi tarafından yapıldığını kaydetti.

Siem Reap ile Tayland arasında haftada 63 uçuş bulunduğunu belirten Vutha, bu uçuşların 35'inin Suvarnabhumi, 21'inin Don Mueang ve 7'sinin ise Phuket Havalimanı'na düzenlendiğini aktardı.

Sözcüye göre, temmuz ayında yaşanan çatışmalar sırasında kapatılan savaş bölgeleri üzerindeki hava sahası yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırındaki çatışmaların 7 Aralık'tan bu yana yeniden alevlendiğini ve çatışmaların cumartesi öğle saatleri itibarıyla devam ettiğini açıkladı.