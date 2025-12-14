Haberler

Tayland ile Kamboçya Arasındaki Uçuşlar, Çatışmalara Rağmen Normal Seyrinde Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği, Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmalara rağmen uluslararası uçuşların kesintisiz sürdüğünü duyurdu. Siem Reap ve Punom Pen'deki havalimanları normal uçuş programlarına devam etmekte.

PUNOM PEN, 14 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği Sözcüsü Sinn Chanserey Vutha, Tayland-Kamboçya sınırında çatışmaların sürmesine rağmen uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığını duyurdu.

Vutha cumartesi akşamı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, şu ana kadar Kamboçya'nın iki uluslararası havalimanı olan Siem Reap Angkor Uluslararası Havalimanı ile başkent Punom Pen'de yer alan Techo Uluslararası Havalimanı'nın Tayland'dan gelen uçuşları her zamanki gibi kabul etmeyi sürdürdüğünü ve uçuş programlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını söyledi.

Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği olarak durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Vutha, uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Sözcü, Punom Pen ile Bangkok arasında haftada toplam 77 uçuş gerçekleştirildiğini, bunların 53'ünün beş Tayland havayolu şirketi, 24'ünün ise iki Kamboçya havayolu şirketi tarafından yapıldığını kaydetti.

Siem Reap ile Tayland arasında haftada 63 uçuş bulunduğunu belirten Vutha, bu uçuşların 35'inin Suvarnabhumi, 21'inin Don Mueang ve 7'sinin ise Phuket Havalimanı'na düzenlendiğini aktardı.

Sözcüye göre, temmuz ayında yaşanan çatışmalar sırasında kapatılan savaş bölgeleri üzerindeki hava sahası yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırındaki çatışmaların 7 Aralık'tan bu yana yeniden alevlendiğini ve çatışmaların cumartesi öğle saatleri itibarıyla devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title