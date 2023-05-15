Kamboçya'da muhalefet partisi genel seçime katılamayacak

PHNOM Kamboçya'da temmuzda yapılacak genel seçime ana muhalefetteki Mum Işığı Partisi (CP), "eksik evrak" nedeniyle giremeyecek.

Kamboçya Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, CP'nin seçime katılmak için gerekli başvuru evrakında eksiklikler olduğu belirtildi.

Açıklamada, eksik evrak nedeniyle CP'nin temmuzdaki genel seçim için yaptığı başvurunun kabul edilmediği bildirildi.

20 partinin seçime girebilmek için başvurduğu anlatılan açıklamada, bunlardan 18'inin kabul edildiği, CP ve bir partinin başvurularının ise evraktaki eksiklikler nedeniyle kabul edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, CP'li yetkililer, haftalardır formalitelerle engellendiklerini savundu.

CP Sözcüsü Kimsour Phirith, Komisyonun söz konusu kararına ilişkin itiraz başvurusunu Anayasa Konseyine yapacaklarını açıkladı.

Partinin faaliyetlerini yasal olarak sürdürdüğünü kaydeden Phirith, temmuzdaki seçim için başvurdukları komisyonun kendilerinden orijinal kayıt belgelerini istediğini söyledi.

Phirith, polisin, CP'nin feshedilen selefi Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisine (CNRP) 2017'de düzenlediği baskında söz konusu evraka el koyduğunu dile getirdi.

CP'ye seçimde iktidardaki Kamboçya Halk Partisini (CPP) yenilgiye uğratabilecek tek parti gözüyle bakılıyordu. CPP'nin, muhalif CP'yi saf dışı bırakarak seçimde galibiyeti garantilemeyi hedeflediği düşünülüyor.

Seçim temmuzda

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından ülkede muhalefetin üzerindeki baskı giderek artmıştı.

Başkent Phnom Penh'teki mahkeme, 2017'de kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisinin o dönemdeki lideri ve sekiz üst düzey üyesini en az 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 2017'de CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten menetmişti.

Hun Sen ve partisi CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı. 2022'deki yerel seçimde ise CPP yüzde 74,3, muhalefetteki CP ise yüzde 22,3 oy almıştı.

Kamboçya'da yaklaşık 9 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

23 Temmuz'daki genel seçimin ardından Başbakan Hun Sen'in, genelkurmay başkanı olan en büyük oğlu Hun Manet'e başbakanlık görevini devredebileceği düşünülüyor. 71 yaşındaki Hun Sen, Aralık 2021'de başbakan olarak yerine geçmesi için Hun Manet'e desteğini "Şimdi, yerimizi alacak genç nesilleri bulduk. Onlara devretmeli ve geride durmalıyız." sözleriyle ifade etmişti.