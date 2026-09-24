Kamboçya'da çevrim içi dolandırıcılık konferansı uluslararası işbirliğine odaklandı

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PHNOM Kamboçya hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen "Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı"nda uluslararası işbirliğinin önemi ele alındı.

Otelde gerçekleştirilen konferansın kapanış törenine Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Neth Savoeun ile konferansın organizasyon komitesinin üyesi Dr. Path Kosal konuşmacı olarak katıldı.

Kosal, konferansın birleştirici gücünün ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Çevrim içi dolandırıcılık suçlarının dünya genelinde sorun teşkil ettiğini belirten Kosal, bunların insan ticareti ve kara para aklama gibi sorunları da barındırdığına işaret etti.

Kosal, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın önemini vurgulayarak, insanların dolandırıcıların yalanlarına kanmamaları için eğitim almalarının elzem olduğunun altını çizdi.

Savoeun da konferansa ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Konferansta ele alınan konuların mihenk taşı özelliği taşıdığını belirten Savoeun, öne çıkan asıl konunun uluslararası işbirliğinin önemi olduğunu dile getirdi.

Savoeun, çevrim içi dolandırıcılığın uluslararası boyutta tehlike oluşturduğunu ifade ederek, Kamboçya'nın düzenlediği operasyonlarla bu suçlarla mücadelede liderlik rolü üstlendiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA