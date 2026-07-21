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Kamboçya, Piyasa Değeri 500 Milyon Doları Bulan Yasadışı Uyuşturucuyu İmha Etti

Kamboçya, Piyasa Değeri 500 Milyon Doları Bulan Yasadışı Uyuşturucuyu İmha Etti
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Kamboçya İçişleri Bakanı Sar Sokha, piyasa değeri 500 milyon dolar olan 5.62 ton yasa dışı uyuşturucu ve öncül kimyasalın imha edildiğini açıkladı. Bakan, uyuşturucu kaçakçılarına sıfır tolerans mesajı verdi.

KANDAL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, piyasa değeri 500 milyon ABD dolarını bulan 5,62 ton yasa dışı uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan öncül kimyasalların imha edildiğini açıkladı.

Sokha salı günü ülkenin güneyindeki Kandal vilayetinin Ponhea Leu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu imha töreninde yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarına sıfır tolerans mesajı verdiklerini belirterek, "Bu tören, uyuşturucudan arındırılmış bir Kamboçya inşa etme vizyonumuzu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Sokha ayrıca ulusal barışı, güvenliği ve kamu düzenini korumak için uyuşturucuyla bağlantılı suçlarla aralıksız mücadelesini sürdüren kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

İmha edilen maddelerin, 2025 yılında başkent Phnom Penh ile Kampong Chhnang vilayetinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği ifade edildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Departmanı verilerine göre, yalnızca 2026'nın ilk yarısında 225'i yabancı uyruklu olmak üzere 12.581 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı ve 2,38 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Xinhua
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