Kamboçya'da 300 kilogram ağırlığında tatlı su balığı yakalandı - Haberler

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Kamboçya'da 300 kilogram ağırlığında tatlı su balığı yakalandı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Kamboçya'da, 300 kilogram ağırlığında, "dünyanın en büyüğü" olduğu tahmin edilen tatlı su balığı ağlara takıldı.

Kamboçya'da, 300 kilogram ağırlığında, "dünyanın en büyüğü" olduğu tahmin edilen tatlı su balığı ağlara takıldı.

BBC'nin haberine göre, Koh Preah Adası'ndaki balıkçı, Çin, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam topraklarından geçen dünyanın 12'nci en uzun nehri Mekong'da dev vatoz balığına rastladı.

Dünyanın en büyük tatlı su balığı olduğu ifade edilen balığın 300 kilogram ağırlığında, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2,2 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

Nesli tükenmekte olan dev vatoz balığının hareketlerinin izlenmesi için takip cihazı takılarak nehre geri bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Biyolog Zeb Hogan, söz konusu balığın 20 yıllık araştırmalarında karşılaştığı en büyük tatlı su balığı olduğunu ifade etti.

Nehrin Tayland sınırlarında 293 kilogram ağırlığında bir kedi balığına rastlanmıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Kamboçya Tayland Mekong su Güncel Haberler

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